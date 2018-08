Roma, Di Francesco: "Kluivert può far male, Pastore deve ritrovarsi"

"Ho pensato che Dzeko sbaglia i gol facili, ma ci ha abituato alle prodezze". Eusebio Di Francesco si gode la vittoria della sua Roma contro il Torino, arrivata a un minuto dalla fine grazie a un capolavoro del bosniaco. "Abbiamo un atteggiamento offensivo, ma dobbiamo migliorare le due fasi. Nel finale siamo stati poco lucidi. È presto per bocciature, ma dobbiamo crescere. Mi auguro di restare sopra, ma l’Inter ha fatto un mercato importante. Non mi interessa di parlare di griglie, penso ai miei".



"Nel primo tempo meglio nel palleggio, ma poco bravi nel passaggio finale. Nel secondo abbiamo sofferto, i 3 cambi sono entrati alla grande. Kluivert me lo aspetto pronto, ancora deve capire bene come smarcarsi ma può fare male come oggi. Passaggi a vuoto? Sapevamo che non era facile contro il Torino. Le squadre sono agguerrite e noi dobbiamo essere più bravi a sbloccarla subito".



"Pastore deve ritrovare qualità, sono convinto che ci darà soddisfazione. Esterno alto? Può fare tanti ruoli, quando però non riesce a dare la qualità cambia poco. Ha bisogno di continuità, deve migliorare, non è stato bravissimo nel palleggio. Più forti dell'anno scorso? Sì, ma le chiacchiere stanno a zero. Olsen ha dato sicurezza e non solo per le parate. Sono contento della sua dimestichezza con la palla tra i piedi".