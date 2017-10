Roma, Di Francesco: "Karsdorp titolare col Crotone"

Vietato fermarsi. La Roma di Di Francesco domani sera con il Crotone all'Olimpico è chiamata a proseguire la propria rincorsa alle prime posizioni. "Karsdorp giocherà titolare, Schick invece deve proseguire il suo percorso di crescita. Deve mettersi a posto, trovare una condizione fisica adeguata, poi potrà giocare in qualsiasi ruolo. Non è ancora al meglio, lo inserirò piano piano, per noi sarà un valore aggiunto" annuncia il tecnico alla vigilia del match.



In campo contro la squadra di Nicola ci saranno Kolarov e Dzeko: "Nessun turnover per loro. In questo momento dal punto di vista fisico e mentale possono andare in campo, poi prima di Bologna valuterò. Abbiamo due partite in casa adesso, non facili, ma dobbiamo fare sei punti. Fazio potrebbe anche essere disponibile. Lo testeremo oggi, ieri non si è allenato con la squadra. Se dovesse dare risposte positive sarà della partita. L'obiettivo, per Manolas, è di averlo per il Chelsea".



Dopo quattro mesi è tempo di fare i primi bilanci: "Sono molto contento e soddisfatto di quello che il gruppo e l'ambiente mi stanno dando. In Europa e un po' anche in campionato l'idea che volevo trasmettere sta passando. Dobbiamo avere continuità negli atteggiamenti e nelle prestazioni, e non è sempre stato così. A volte rallentiamo e perdiamo tante possibilità per fare male in avanti. Questa è una cosa che si ottiene con il tempo. Non mi accontento".



Inevitabile infine un commento sugli adesivi antisemiti lasciati in Curva Sud dai tifosi laziali: "Da uomo dico che questa è una questione culturale. È assurdo oggi come oggi parlare di antisemitismo, magari con qualcuno che non ha vissuto in quel periodo determinate situazioni. Posso dire a titolo personale che mi sento anche io Anna Frank. È questa la mia risposta a quello che è accaduto in questi giorni, ritengo che sia una assurdità. Lotito ha annunciato che organizzerà per i giovani tifosi dei viaggi nei luoghi tragici del razzismo? Sono contentissimo dell'iniziativa, ci andrò anche io volentieri assieme a tutti loro perché per avere cultura bisogna studiare e affrontare le situazioni del passato, vivere quello che a suo tempo è stato realmente qualcosa di tragico".