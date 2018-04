Roma, Di Francesco: "Il mio slogan è 'Io ci credo'..."

"Il mio slogan è 'Io ci credo'...". Eusebio Di Francesco ha già smesso di pensare al Chievo: in testa ha una sola cosa, l'impresa col Liverpool nel ritorno della semifinale di Champions. "Abbiamo già dimostrato in passato di poter fare grandi cose. Sono convinto che faremo una grandissima prestazione dal punto di vista emotivo".



"La squadra ha giocato la partita in modo eccellente - spiega Di Francesco tornando alla vittoria sul Chievo -. Era una gara delicata. Abbiamo espresso un ottimo calcio, avremmo meritato qualche gol in più. Il rigore era dubbio ma ben venga la parata di Alisson che gli dà la carica dopo i gol di Anfield. Ora dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali. Dobbiamo avere la convinzione di poter ribaltare il risultato, dobbiamo crederci".



"La scelta di togliere Schick è stata tattica, volevo lasciare due attaccanti e mantenere l'equilibrio. Abbiamo reagito bene dopo il rigore, la squadra aveva il viso giusto. Schick ha dimostrato di poter giocare nel 4-3-3, anche se con caratteristiche diverse da altri giocatori".