Roma, Di Francesco: "Il Milan ci dirà tanto"

Milan-Roma sarà una sfida tra amici, uno un po' più in difficoltà dell'altro. Quello messo meglio, dopo le critiche di inizio stagione è sicramente Eusebio Di Francesco: "Montella è un fratello per me, siamo cresciuti insieme nelle difficoltà". Dovesse batterlo, gli darebbe una terribile spallata. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso in conferenza stampa.



"Sono migliorate tante cose, sono contento della crescita della squadra, sono arrivati i risultati ma dobbiamo migliorare alcuni aspetti come il rimanere corti sulle due fasi e su questo ci lavoreremo. Siamo bravi a fare e disfare nei 90 minuti, la partita col Milan dirà tanto. Il fatto di non partire favoriti non ci toglie responsabilità, tutti si aspettano tanto da noi e a me piace. Raggiungere qualcosa d’importante passa da partite come quella di domani, è fondamentale per ambire a qualcosa. Se vinciamo lunedì troviamo sui giornali il titolo 'La Roma c’è'. Ed è quello che vogliamo".



"È una gara importante per restare agganciati alla vetta. Col tempo e con il lavoro ci sarà maggiore convinzione. Il Milan ha cambiato tanto ma ha messo dentro giocatori di spessore. E’ un discorso ampio. Infortuni? Ne abbiamo avuti tanti anche se non lunghissimi. Ci sono stati tanti crociati in questo periodo, legati forse alle tante partite. Alcuni giovani sono passati dal sintetico al campo normale e può essere una causa. A Sassuolo mi capitava continuamente".



"La mancata convocazione di Nainggolan con il Belgio? Se parliamo tecnicamente, Radja è un top player. Ognuno fa la sue valutazioni in base al proprio stile di gioco. Mi dispiace per il ragazzo e nello stesso tempo spero possa dare di più alla Roma per dimostrare qualcosa al proprio tecnico. Totti? La classe non muore mai. Lui ha classe in tutto ciò che fa, anche se gioca a carte è il numero 1 perché è un vincente"