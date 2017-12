Roma, Di Francesco: "Il bilancio è ottimo. Sono vicino a Schick"

"Con il Sassuolo ho fatto un percorso bellissimo, a rivedere certe scene mi emoziono ancora, come ad esempio quando ricordo il gol di Missiroli, che ci permise di vincere il campionato di Serie B. Ringrazio tutti: mi hanno permesso di svolgere al meglio il mio lavoro. Iachini? Ha dato solidità alla squadra". Alla vigilia della sfida con i neroverdi Eusebio Di Francesco svolge inevitabilmente lo sguardo all'indietro prima di pensare al presente targato Roma.



"Il bilancio? Abbiamo fatto ottime cose, siamo cresciuti tanto, ci manca ancora qualcosa per essere competitivi sotto tutti i punti di vista, questo però ci deve spronare a fare ancora meglio. Io di periodi difficili a Roma ne ho avuti in partenza, però credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario in Champions. In campionato siamo in corsa, quindi siamo in linea. Ovviamente per ripartire serve vincere, la mia forza è cercare di saper prendere le sconfitte nel modo giusto e sfruttarle per migliorare. Sono stimolato da questa esperienza e sto bene. Stiamo cercando di trasformare Trigoria in una famiglia" sottolinea il tecnico valutando questi primi mesi sulla panchina dei capitolini.



Una sola indicazione sulla formazione che sfiderà gli emiliani: "Schick gioca dal primo minuto e poi sceglierò gli altri dieci da mandare in campo: ci serve solo la vittoria per riprendere il nostro percorso. L'errore di Patrik a Torino? Capita di sbagliare un gol in una sfida così importante, e pesa. Lui però deve avere la forza di superare questo momento e adesso e gli sono vicino perché è un capitale della società ed è è un giocatore forte, con qualità importanti. L'errore più grande è pensare che abbiamo perso per quell'errore".



A centrocampo potrebbe trovare spazio Pellegrini: "E' un '96 e sta giocando tanto, è un elemento di grandissima prospettiva anche per la Nazionale azzurra. Ha acquisito maggiore personalità, lo ritengo uno dei titolari di questa squadra. Defrel? E' stato sfortunato, passando da un infortunio all'altro. Speravo di recuperarlo per domani e invece non sarà convocato".



Infine un giudizio sulla difficoltà ad andare in gol e sul modulo: "Contro la Juve, abbiamo creato diverse occasioni. Mi auguro di creare le stesse occasioni contro il Sassuolo o di crearne meno e fare gol. Il sistema di gioco lo fanno i giocatori, a Torino ho messo in campo un 4-2-4 e raramente mi affido a un 4-2-3-1. Vedo che creiamo tanto e abbiamo difficoltà a concretizzare, quindi metto dentro giocatori che sanno realizzare. Però, abbiamo trovato un equilibrio e cerchiamo di mantenerlo. Potrò utilizzare il 4-3-3 o il 4-2-4 e optare anche per i due moduli".