Roma, Di Francesco: "Ho rivisto il senso di appartenenza"

Un'altra Roma, quella che Di Francesco ha già visto, in senso positivo, e quella che vedrà, in senso letterale, perché a Cagliari non sarà possibile giocare con gli stessi undici scesi in campo col Liverpool. Un'altra Roma, perché "per credere alla qualificazione ci è mancato qualcosa - spiega il tecnico in conferenza -, ma è stato bello vedere la voglia della gente di raggiungere l’obiettivo. Ho rivisto il senso di appartenenza".



"La sfida con il Liverpool è stata impegnativa, abbiamo giocatori affaticati, le valutazioni le faremo tra oggi e domani. Perotti, Defrel, Karsdorp e Strootman non ci saranno. Cagliari è stato sempre campo ostico per la Roma. Sarà una partita durissima, ci aspettiamo una vera battaglia. Ci metteremo grande determinazione. Del resto dobbiamo ragionare sui 6 punti che mancano per la Champions, ma soprattutto sui 3 di Cagliari. Quello che mi preoccupa è fare le scelte giuste e di trovare la squadra che abbia le gambe e la testa per lottare con chi si deve salvare e io conosco la testa di chi lotta per salvarsi perché ci sono passato col Sassuolo".



"Vogliamo fare un percorso costruttivo, al momento opportuno parleremo di contratto. De Rossi dice che è prioritario non smantellare? Giusto, poi bisogna conoscere il desiderio dei giocatori, Ora però dobbiamo raggiungere gli obiettivi e quello primario è arrivare in Champions. Della Roma mi è piaciuta la capacità di lavorare con gli stessi principi cambiando sistema di gioco. In Europa e in campionato mi sono reso conto di tante cose che ci potranno dare vantaggi in futuro. Giocheremo in base alle squadre che affronteremo, i tanti spunti ci hanno fatto crescere. La nostra forza è fare sempre la partita. Voglio una squadra che non aspetti ma che faccia".