Roma, Di Francesco: "Ho rivisto compattezza, abbiamo concesso poco"

Eusebio Di Francesco si gode il ritorno alla vittoria della sua Roma, anche se la sua prima frase tende a frenare gli entusiasmi: "A Roma ci vuole equilibrio". L'1-0 di Verona targato Under è rimasto in bilico fino alla fine: "Tutto si lega al fatto di essere rimasti in dieci - spiega il tecnico -, ma senza aver subito tiri in porta, soffrendo relativamente. Abbiamo concesso meno di altre volte, ma abbiamo sempre creato tanto. Finisco per dire sempre le stesse cose. Ci vuole cattiveria".



Di Francesco parla anche del cambio di modulo, col passaggio al 4-2-3-1: "Quando vedi qualcosa che non riesce, provi a cambiare: io non amo improvvisare, abbiamo preparato la partita in questo modo per tutta la settimana, poi avendo i due mediani centalmente è più facile subire ripartenze. Ma col 4-3-3 questa squadra è arrivata al primo posto in Champions e ha fatto cose bellissime per quattro mesi, anche se avevamo le stesse difficoltà di oggi nel chiudere le gare".



"La squadra mi ha ridato quella sensazione di compattezza. Gli errori che abbiamo fatto fanno parte dell’idea di gioco, a volte volevamo forzare alcune giocate dentro il campo, invece dovevamo trovare di più gli esterni ma nella gestione della palla abbiamo fatto benissimo, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto oltre il 70% di possesso palla, significa che gli altri l'hanno vista poco".