Roma, Di Francesco: "Grandissimo collettivo, il gol lo volevo così"

Eusebio Di Francesco si gode l'ottimo momento della Roma che continua a vincere e a non prendere gol, confermandosi la miglior difesa del campionato. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport.



"Era più importante pensare a noi stessi rispetto al risultato della Juventus contro il Milan. Avevo chiesto ai ragazzi di rimanere concentrati, volevo un gol su calcio d’angolo perché finora ne avevamo battuti 78 e non avevamo mai segnato, e sono stato accontentato. Non è stata una vittoria sporca perché abbiamo creato tanto. Il Bologna con le grandi ha sempre fatto ottime prestazioni, è venuto a giocarsela, ci ha creato qualche difficoltà anche se la difesa ha lavorato molto bene".



"Otto cambi su undici? C’è un grandissimo collettivo che ha un obiettivo comune. La squadra vuole portare avanti il mio credo calcistico, vuole sempre avere la palla. Dobbiamo avere più lucidità sotto porta e dobbiamo essere ancora più cinici. Tutto quello che facciamo però nasce dai concetti che stiamo portando avanti dall’inizio della stagione. La squadra sta migliorando tutti i suoi meccanismi rispetto all’inizio e niente è lasciato al caso".



"Mio figlio Federico alla Roma in futuro? Quando vado via io potrà venire tranquillamente (ride, n.d.r.) perché penso che sia difficile allenare il proprio figlio. Penso che sia stato il più pericoloso del Bologna, ha una grande capacità di attaccare gli spazi. Lui giustamente ha fatto la sua gara e Florenzi a fine gara mi ha detto che è anche un rompi...scatole. Era un avversario, poi stasera staremo insieme e tornerà a essere mio figlio".



"Strootman in difficoltà? Dal punto di vista fisico è uno dei giocatori che ha i migliori numeri. Ha bisogno di un gol o di una giocata importante per ritrovare la fiducia. Ma io sono contento perché il lavoro più grande in fase difensiva, oltre che i quattro dietro, lo stanno facendo i centrocampisti e anche Dzeko. Kevin è un leader che mi aiuta a imporre i miei concetti, può migliorare le sue prestazioni ma sono contento di lui”