Roma, Di Francesco: "Florenzi convocato. Spalletti? Non devo parlarne io"

La notizia più bella per la Roma, aspettando il mercato, la dà Eusebio Di Francesco in conferenza stampa: "Florenzi sarà sicuramente convocato". Prima di esultare troppo, va precisato che il tecnico ha anche chiarito che il jolly giallorosso non giocherà titolare: "Avrei voluto farlo giocare se avessi potuto, ma si allena con noi da pochi giorni, ma non ha ancora la condizione ottimale per una partita di 90 minuti. Ma a gara in corso mai dire mai, potrebbe essere una soluzione".



È la vigilia di Roma-Inter, tutti parlano del ritorno di Spalletti nella Capitale. Di Francesco prova a dribblare così i paragoni: "Spalletti non lo devo presentare io, lo conosciamo tutti per qualità e esperienza. Io sono più giovane e lo ritengo un esempio, abbiamo anche lavorato insieme e sono rimasto in ottimi rapporti con lui. Roma più forte rispetto a quando sono arrivato? Sono arrivati tanti giocatori, ho firmato in pieno mercato e quindi sicuramente è più forte".



La vittoria con l'Atalanta non ha spazzato via tutti i dubbi su Di Francesco: "Mi aspetto una prestazione migliore per qualità rispetto a Bergamo. La Roma come il mio Sassuolo? Quando alleni una squadra per 4 anni, riesci a farla muovere in maniera perfetta. La ripetitività di ogni cosa la fa migliorare. Il primo anno eravamo partiti il 27 giugno col Sassuolo con tutti a disposizione, con la Roma sono partito il 16 luglio con tutti in giro per il mondo. Io i giocatori non li chiudo in una cella per costringerli a fare quello che dico io. La loro qualità sta nello scegliere la cosa giusta da fare, la condizione e la qualità sta crescendo e migliorando quindi ci vuole più tempo ma mi auguro che sia inferiore a quello che ci aspettiamo. Impossibile però paragonare il Sassuolo alla Roma, sono valori diversi. Questi ragazzi però credono in quello che propongo, poi per riuscire a fare questo ci vuole tempo".