Roma, Di Francesco: "Farò turnover, De Rossi e Jesus giocano"

Dopo le vittorie con Verona e Benevento la Roma è attesa dal difficile impegno sul campo dell'Udinese e Di Francesco studia qualche cambio di formazione pensando anche alla sfida di Champions League di mercoledì prossimo: "Turnover? Ho dato sempre continuità a chi ritenevo opportuno - ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia - Ci sarà sicuramente qualche rotazione in più come ho fatto in passato, torniamo ad essere quelli di prima".

Il tecnico dà anche qualche anticipazione su uomini e modulo: "Juan Jesus è una possibilità, sia da centrale sia da terzino: dovrebbe essere della partita. Schick si è allenato bene, lo vedo in crescita anche mentalmente ed è ritrovato. Per dire che partirà dal primo minuto però ce ne vuole. De Rossi è rientrato e quando si rientra e quando si gioca sono più facili due partite che tre, si può fare. Col capitano titolare ritorno al 4-3-3? Questa squadra cambiando si è arricchita. Entrambi i moduli sono stati assimilati e si può lavorare sui due fronti. Cercherò di cambiare meno possibile per dare continuità".

Sulle parole di Strootman ("La Roma non è competitiva come Juve e Napoli"), invece, l'allenatore non ha dubbi: "Stiamo andando oltre quello che è il campo, preferirei parlare di calcio. Qui a Roma si fanno sempre tante chiacchiere, noi dobbiamo fare i fatti e io mi devo concentrare sugli obiettivi imminenti. Sia chiaro, noi mi riferisco a Strootman, questo è un discorso che vale per tutti". "Abbiamo perso punti per negligenza e sfortuna - continua Di Francesco - Siamo un po’ mancati sotto certi punti di vista perdendo punti. Mi sarei aspettato un distacco inferiore e sono tra i responsabili. Il dispendio della Champions non è una motivazione. Stiamo lavorando per cercare di recuperare un po’ di strada persa".