Roma, Di Francesco: "Dzeko? Più Van Basten che Batistuta"

La Roma può lottare per lo scudetto? "Non voglio dire niente. Nel calcio, come nella vita, serve equilibrio. Io voglio mantenerlo soprattutto nello spogliatoio". Partiamo dalla fine: Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida di Torino, non vuole sbilanciarsi. Lo spettacolare pareggio dei giallorossi sul campo del Chelsea ha riportato l'entusiasmo a Trigoria, ma il tecnico resta coi piedi per terra.



"Per fare una partita del genere e per andare a prendere una squadra come il Chelsea, se non osi e non hai coraggio sei sempre nella tua metà campo e ti può andare bene. A me piace una squadra che vada dall’altra parte cercando di non far giocare gli avversari e recuperare palla possibilmente nella loro metà campo. Per farlo dobbiamo sicuramente migliorare meccanismi e gli automatismi difensivi"



"A Torino sarà una gara difficilissima, veniamo da una partita fatta bene nel quale abbiamo perso due punti. Troveremo una squadra vogliosa di farci male, l’anno scorso abbiamo perso. Il Torino in classifica non è distante da noi. Sarà più difficile della partita di Londra dal punto di vista mentale"



"Dzeko come Batistuta? Sono due giocatori differenti, Batistuta era più un attaccante d’area, con il tiro ti spaccava la porta. Dzeko gioca di più con la squadra ed è bravo a far segnare anche gli altri. Bati era più bravo a farli i gol. Dzeko sta unendo le due cose con continuità, la cosa che mi è piaciuta a Londra è la predisposizione a giocare con la squadra aggredendo tutta la gara. Le sue qualità sono da giocatore davvero importante. Per come si muove Dzeko, con le dovute proporzioni, somiglia a van Basten. Spero possa vincere come lui".