Roma, Di Francesco: "Dzeko è motivatissimo, Schick deve crescere"

"Dzeko è motivatissimo e sarà della partita dal primo minuto. Mi auguro possa essere determinante come lo è stato in tante altre occasioni". Così Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'impegno di San Siro con l'Inter.

"De Rossi sarà convocato, con la speranza di recuperarlo per domani. Gonalons e Perotti invece non saranno convocati. Perotti speriamo di recuperarlo con la Samp in casa, lo stop del francese sarà un pochino più lungo" aggiunge poi il tecnico della Roma, che nonostante il periodo complicato mostra sicurezza: "Domani voglio determinazione, coraggio e spensieratezza. Io sono sereno, dobbiamo portare prestazione e atteggiamenti giusti, voglio fatti, ultimamente ne abbiamo fatti pochi, dobbiamo ritrovare prima possibile le cose che abbiamo smarrito. Non penso che scendiamo in campo per arrivare ottavi, noni o decimi in classifica. Io non ho mai parlato di scudetto, ma siamo competitivi per andare in Champions. Questa sarà una settimana molto importante per definire i nostri obiettivi e per dare una risposta ai noi stessi su chi siamo veramente".

E sarà una settimana importante anche per il mercato dei giallorossi, che se dovessero perdere Dzeko avrebbero già la soluzione in casa, ma Di Francesco continua ancora a dire che Schick ha bisogno di tempo: "Non parlo dei singoli - prova a sviare l’allenatore, ma poi lo fa - Se uno non è libero di testa fa fatica. Le risposte le da solo il campo, ma sono contento di come si è allenato questa settimana".