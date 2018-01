Roma, Di Francesco: "Dzeko è disponibile, sarà titolare contro la Samp"

Dopo il pareggio contro l'Inter la Roma è attesa da un altro duro impegno, il recupero con la Sampdoria a Marassi. "Attualmente i giocatori che sono qui in ritiro, anche i vari chiacchierati sul mercato, sono tutti a disposizione per la partita importantissima che giochiamo tra 36 ore. Sono della Roma e basta. È ovvio che poi si possa parlare dell'aspetto mentale. Il mio primo pensiero è quello di preparare al meglio la gara" premette Di Francesco alla vigilia del match con chiaro riferimento a Dzeko, ormai a un passo dal Chelsea.



Nello specifico il tecnico giallorosso sottolinea: "A oggi Dzeko parte titolare. È chiaro che devo fare delle valutazioni con il calciatore. Devo ancora parlare con lui su quale sarà la scelta giusta. È un giocatore della Roma finché resta così la cosa deve giocare''.



"Quanto perderemmo con la partenza di Dzeko? Parliamo di un qualcosa che non esiste al momento. Poi certe valutazioni devono essere fatte - aggiunge Di Francesco - abbiamo Schick e Defrel che possono fare la punta centrale, ma attualmente è Dzeko. Poi mi rifaccio alle parole di Monchi che certe scelte vengono dettate dalla società, che si legano ad altre situazioni. Se dovesse partire le scelte future potrebbero ricadere sia su un esterno che su un centrale. Io ho sempre scelto in autonomia le formazioni. Sceglierò solo io se farlo giocare o meno. Nessuno mi chiederà di tenerlo fuori".



L'allenatore romanista su sofferma quindi sulla gara contro i blucerchiati: "Hanno perso a Benevento prima di battere la Fiorentina. Una squadra che dimostrato le sue idee, quelle dell'allenatore. Una squadra che ti crea difficoltà, ma noi le creeremo a loro. Non so se ci sarà Quagliarella, ma Marassi è un campo complicato e devo concentrarmi solo su questo, come fatto contro l'Inter, se i calciatori non fossero stati con la testa dentro la partita non avremmo fatto quei 60 minuti".