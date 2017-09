Roma, Di Francesco: "Dybala e Mertens? Noi abbiamo Dzeko"

Eusebio Di Francesco tira fuori l'orgoglio alla vigilia della sfida contro l'Udinese: ''La Roma è una squadra forte che può competere con Juventus e Napoli. Loro hanno dimostrato maggiore solidità. Noi abbiamo cambiato tanto, ma pian piano stiamo recuperando terreno, convinzione e consapevolezza. Non prendere gol ci deve dare maggior forza, ma i campionati sono lunghi".



Il tecnico sembra non invidiare nessun elemento della rosa di Allegri e Sarri: ''Se alla Roma manca un giocatore tipo Dybala o Mertens? Abbiamo giocatori importanti che possono decidere le partite. Dzeko può essere uno di questi, con la rabbia e la voglia di lavorare per la squadra che rappresenta il salto di qualità. Nella costruzione di questo gruppo ci siamo basati più sul collettivo, diventa fondamentale e ci credo molto. I giocatori ti fanno vincere le partite, ma meglio vincerle insieme''.



Di Francesco dà poi qualche anticipazione sull'11 che scenderà in campo domani all'Olimpico: "Il turnover è utile solo quando arrivano i risultati. Tutti devono sentirsi importanti e competere tra loro in modo che aumenti l'intensità in allenamento. Nainggolan? Se oggi si allena bene sarà convocato e giocherà dall'inizio. Kolarov e Dezko non riposeranno".



Anche perché i giallorossi sono a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato: "Noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento visto contro Verona e Benevento, come determinazione e voglia di giocare, dobbiamo partire con forza. Oggi l'Udinese sta raccogliendo meno di quanto seminato".