Roma, Di Francesco duro: "Dzeko ha sbagliato"

Dopo il sudato pareggio dell'Olimpico contro l'Atletico Madrid, la Roma si rituffa sul campionato attesa dalla sfida con il Verona e Di Francesco non si fida: "La grande attenzione che dovremo mettere si lega alla loro voglia di rivalsa. Anche noi abbiamo voglia di vincere, giocheremo con grande attenzione ma con la voglia di fare gol. Siamo potenzialmente superiori ma dovremo essere aggressivi, determinati e dobbiamo attaccare la profondità. Solo così potremo battere il Verona, non dobbiamo prenderla sottogamba".

Dopo lo 0-0 in Champions la squadra è stata molto criticata e il tecnico giallorosso individua dobe deve migliorare: "Nella tenuta mentale ma anche fisica, nella capacità di giocare in verticale. Dico sempre le stesse cose, ma ci vuole tempo. Il tempo non c’è e chiedo ai miei giocatori di sforzarsi. Con l’Atletico abbiamo verticalizzato poco, dobbiamo essere più incisivi nell’attaccare la porta avversaria".

A proposito di martedì sera, hanno fatto clamore le parole di Dzeko a fine gara: "A caldo si dicono cose che non si dovrebbero dire, a me non sono piaciute le sue parole ma sono state chiarite. Dzeko deve mettersi ancora più a disposizione del collettivo, è normale che un attaccante quando ha poche occasioni fa fatica. Con l’Inter ha fatto gol, a Bergamo abbiamo vinto, lui deve solo capire che in partite come contro l’Atletico in cui la squadra ha giocato alla pari per 45’ con una squadra che gioca insieme da 6 anni, doveva mettersi più a disposizione della squadra. Sono convinto che tornerà al gol facilmente, il suo sfogo è stato sbagliato ma si è reso conto perché è intelligente. Deve mettersi a disposizione, il resto viene facilmente. Il modulo? Il mister vede, legge e capisce e cambia quando deve, ma quando ritiene opportuno farlo e al momento giusto. Farò delle modifiche quando lo riterrò giusto".

A proposito di attaccanti, potrebbe finalmente essere il momento di Schick: "E’ stato convocato, ha avuto dei risentimenti. Non ha i minuti nella gambe, ma a partita in corso può diventare utile e determinante". Per Florenzi invece "E’ arrivato il suo momento. Giocherà dall’inizio. Farà una grande prestazione, lo vedo motivatissimo". Proseguendo il bollettino medico Di Francesco ha dichiarato: "El Shaarawy è pronto per giocare dall’inizio, Karsdorp ha avuto un risentimento muscolare che stiamo valutando con i dottori e ha dovuto fermare il suo percorso di atletizzazione. Ci auguriamo di riaverlo in squadra al più presto. Per qualche giorno però ora sarà fermo.

In conclusione un commento sulle parole di Nainggolan: "Dopo 270’ di partite ufficiali stiamo creando dei polveroni insensati. Ognuno è libero di dire quello che vuole ma io sono resiliente e sono abituato a tutto questo. Sono parole che fanno piacere e danno forza a qualcosa in cui già credevo".