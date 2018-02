Roma, Di Francesco: "Dobbiamo ritrovare la cattiveria. Dzeko tornerà presto a segnare"

La Roma, dopo il ritorno alla vittoria a Verona dopo un digiuno durato un mese e mezzo, cerca conferme in chiave Champions all'Olimpico contro il Benevento. Alla vigilia del match Eusebio Di Francesco fa il punto sugli infortunati: "Oggi ci sarà il provino decisivo per De Rossi e Schick, che possono essere convocati. Ci sono ottimi presupposti, mi auguro possano esserci, in particolar modo De Rossi perché abbiamo poche soluzioni a centrocampo".



Contro i sanniti Gerson sarà titolare: "Non è stato un fuoco di paglia, è principalmente un calciatore offensivo. Deve leggere prima determinate giocate e innamorarsi meno della palla. È cresciuto come continuità fisica e nello stare in partita. Non si deve fermare, mi auguro possa fare una prestazione di ottimo livello". Il tecnico non potrà invece contare sullo squalificato Nainggolan: "Domani lì giocherà uno tra Defrel, che l'ha fatto a Sassuolo, o Perotti".



Nonostante il successo al Bentegodi l'attacco (l'ottavo del campionato) continua a faticare: "La squadra crea gioco, dobbiamo ritrovare la cattiveria e la determinazione. Conosco solo un modo, cercare di liberare i ragazzi dal blocco e metterla dentro. Guardate Under, in settimana è stato impressionante in allenamento in zona gol. È fondamentale sbloccarsi, Dzeko ha bisogno di fare gol, gli è capitato di tirare in faccia al portiere. Mi auguro anche un gol fortunoso ma tornerà a segnare presto".



I giallorossi attualmente occupano la quinta posizione a -1 dall'Inter e a -2 dalla Lazio: "Noi dobbiamo ambire a ottenere la qualificazione in Champions League che era uno degli obiettivi primari di questa stagione. Parlare di qualcosa in più del terzo posto è difficile, in questo momento l'obiettivo è migliorare la fase realizzativa, mantenendo la solidità ritrovata in fase difensiva. Anche prima del Verona era così. Con gli scontri diretti si può rimettere tutto in gioco".



Spazio infine al caso Bruno Peres, che si è schiantato ubriaco con la sua auto: "È stato un episodio preso nello stesso modo rispetto a quello di Nainggolan. La differenza è che sono visti in modo diverso. Per crescere serve un'unica direzione, abbiamo scelto di escluderlo e di multarlo. Mi auguro che sia l'ultimo episodio di questo tipo: simili errori non sono ammessi".