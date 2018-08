Roma, Di Francesco: "Disordinati in difesa"

Eusebio Di Francesco analizza così il ko della Roma nell'International Champions Cup contro il Real Madrid: "Ci sono cose positive e tante altre da migliorare. Abbiamo giocato contro squadre di altissimo livello e questa forse è la migliore al mondo, con loro si può sbagliare".



Il reparto arretrato non ha convinto il tecnico giallorosso: "Forse non mi è piaciuta la fase difensiva. La linea ha lavorato in maniera disordinata, soprattutto per quanto riguarda il primo gol, che poi ha determinato l'andamento della gara".



Gli otto gol subiti in tre sfide non preoccupano DiFra: "Questi match lasciano il tempo che trovano e le mie scelte hanno un obiettivo, portare tutti nella condizione migliore all'inizio del campionato. Ovviamente dobbiamo migliorare il palleggio e ci sono altre cose da fare diversamente, ma non dobbiamo dimenticarci contro chi abbiamo giocato perché anche questo aspetto fa la differenza".



Fondamentale ora sarà trovare la forma fisica migliore per l'avvio della stagione ufficiale: "Quando fai tanto lavoro come noi a inizio gara non sarai mai brillante mentre alla lunga i giocatori hanno più gamba, hanno più condizione sul tempo lungo che sul breve. Ora dobbiamo essere bravi a 'ripulirli' per poter avere maggior brillantezza nella prima sfida di campionato".



Per 18 minuti ha colpito l'esperimento di Schick a destra con Dzeko punta: "Volevo rivederlo in quella posizione dove ha già giocato nello scorso campionato. Potrebbe sempre servire a partita in corso. Era un'idea che avevo già a inizio partita".