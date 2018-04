Roma, Di Francesco: "Dimentichiamo il Barcellona"

Eusebio Di Francesco vuole mettere da parte la sconfitta in Champions League e concentrarsi sul campionato: "Non è stato facile tornare da Barcellona, eravamo tutti rammaricati per il risultato perché non meritavamo quel passivo, ma dobbiamo guardare avanti facendo tesoro dell'esperienza. Stiamo crescendo dal punto di vista della mentalità, ma non basta, questo dice il risultato. Non dobbiamo avere contraccolpi psicologici, un po' come successo contro il Bologna".



Il tecnico della Roma torna così sulla sfida del Camp Nou: "Abbiamo giocato come piace a me ma non sono soddisfatto dell'1-4, ci sono stati errori individuali che hanno condizionato la gara e d'ora in poi dovremo trovare quel cinismo che manca da tutto l'anno. Anche Pallotta era convinto che avremmo meritato di più. Si è visto poco Messi? Diamo merito al nostro lavoro, se togli tanti passaggi tra le linee e lavori sugli intercetti lo metti in difficoltà"



Di Francesco contro la Fiorentina dovrà rinunciare ad Under ("Spero di ritrovarlo in tempo per il ritorno col Barcellona") e Perotti che al Camp Nou "ha subito un brutto colpo al polpaccio" e sarà sostituito da Defrel. La rifinitura sarà decisiva invece per sciogliere il nodo Nainggolan, in dubbio dopo il forfait col Barça. Rimane la questione Schick: "Lasciamolo tranquillo, potrebbe soffrire questo momento di attenzione nei suoi confronti. Non sarei frettoloso con lui, scarichiamolo di responsabilità. Karsdorp? Non mi hanno ancora detto i tempi di recupero".