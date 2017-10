Roma, Di Francesco: "Defrel titolare. Infortuni? Cerchiamo soluzioni"

Il tema del giorno, in casa Roma, è l'infortunio grave di Karsdorp: al di là del dispiacere per il giocatore, preoccupano i tanti stop, spesso traumatici come la rottura del crociato, a volte muscolari. Eusebio Di Francesco ha risposto così in conferenza stampa.



"Cerchiamo di trovare soluzioni e non colpevoli, abbiamo ottimi professionisti e cercheremo di fare in modo che non accada più. Siamo una squadra, il primo responsabile di tutto è l’allenatore. Norman e Lippie sono due grandi professionisti che vivono tantissimo Trigoria per migliorare. Insieme con i dottori e lo staff raggiungeremo grandi risultati. Non siamo degli sprovveduti, ora tutti parlano all'esterno. Vogliamo essere costruttivi, a volte è frutto della casualità. In un posto come Roma vengono fuori discorsi che lasciano il tempo che trovano"



Sabato la Roma ospita il Bologna all'Olimpico, Di Francesco concede almeno un'anticipazione di formazione: "Defrel ha bisogno di fiducia, di fare gol. Si è sacrificato e si sacrificherà tantissimo per la squadra, mi auguro che questa sua predisposizione sia ripagata. Sicuramente sarà della partita contro il Bologna: potrebbe giocare centravanti o alto a destra. Dzeko non è stato brillantissimo ma sempre molto pericoloso e presente in area, non so se rinuncerò a lui". Chissà se Donadoni rinuncerà a Federico Di Francesco, il figlio di Eusebio che gioca nel Bologna: "Mi fa ridere perché quando gli chiedo se gioca lui mi dice che non lo sa e che hanno provato 6-7 moduli. E’ un giochino tra me e lui.