Roma, Di Francesco: "Critiche assurde dopo il match con il Torino. Dzeko ritroverà i gol"

Un vero e proprio tabù da infrangere. In sei precedenti allo Stadium la Roma ha collezionato altrettanto sconfitte contro la Juventus: domani sera i giallorossi avranno un motivo in più per provare a fare punti. "E' una partita non dico fondamentale ma molto importante da un punto di vista piscologico. Vogliamo cercare a tutti i costi un risultato positivo in un campo non facile senza cambiare la nostra identità di gioco” sottolinea Di Francesco alla vigilia del match.



In conferenza stampa Allegri ha elogiato il tecnico giallorosso e la sua squadra: "Lo ringrazio per le parole di stima, lui è un grandissimo allenatore sotto ogni aspetto. La Juve ha tanti grandi giocatori ma Higuain è letale. Dybala è un fuoriclasse e Mandzukic rovina la fase difensiva degli avversari per le sue caratteristiche fisiche".



Alla Roma servirà ritrovare il vero Dzeko: "Non vive con ansia e angoscia questa mancanza di gol, che sono sicuro arriveranno perché ha i mezzi. Magari ne farà qualcuno in più in una botta e saremmo tutti contenti, domani la sfida Dzeko-Higuain potrebbe essere determinante per il risultato finale. Edin però prima di tutto vuole aiutare i compagni a vincere. Schick? Non vi dico se gioca, faccio pretattica come Allegri: ha talento fisico e tecnico, facciamolo maturare".



A Torino i giallorossi dovranno anche riscattarsi dopo l'eliminazione in Coppa Italia: "Sono dispiaciuto ma non ho visto mancanza di voglia. La prestazione non è stata affatto indecorosa: non ho nulla di cui scusarmi ma dobbiamo migliorare. Sulle ultime prestazioni ho letto e sentito cose vicine all’assurdo. Siamo mancati sotto porta, ma non ditemi che il Torino ci ha messo in difficoltà, a livello di sviluppo e occasioni abbiamo fatto meglio contro il Torino che contro il Cagliari. La squadra è in crescita: non passiamo in un attimo dalle stelle alle stalle...".



"Non mi interessa cosa pensano gli altri, voglio cambiare mentalità in quello che sono i giudizi prematuri che si danno, ma voglio rendere solida la mentalità, la Juve deve essere un esempio per diventare grandi, ma è tanto bello farlo qui. C'è un pubblico magnifico" conclude Di Francesco. .