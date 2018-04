Roma, Di Francesco: "Con il Torino gioca Schick. Juventus impressionante"

La Roma cerca conferme all'Olimpico, dove arriva il Torino di Mazzarri, dopo la vittoria contro il Napoli al San Paolo. Alla vigilia della sfida il primo pensiero di Eusebio Di Francesco è per Davide Astori: “Ho visto la celebrazione ed è stata emozionante, lo ricordo come un avversario pulito, bello ed esemplare, mando un abbraccio grande alla sua famiglia”.



Passando alla sfida con i granata il tecnico giallorosso dà importanti indicazioni sull'undici iniziale (Dzeko e Fazio sono squalificati): "Giocherà Schick, Fisicamente è al 100%, mentalmente è cresciuto tantissimo, su quello che io vorrei da lui manca ancora qualcosa. Defrel ha dei problemini da smaltire e non lo convocherò, spero possa recuperare per lo Shakhtar. De Rossi moralmente era molto giù, era molto legato a Davide. Dal punto di vista fisico è a disposizione, così come Pellegrini, e potrebbe scendere in campo dall'inizio. El Shaarawy domani potrebbe essere della partita, se la sta giocando con Perotti e sarà così anche col Torino".



I capitolini vorranno 'vendicare' il ko in Coppa Italia: "Ho cambiato un po' troppo, ma la gara è stata fatta bene, abbiamo preso due gol su palla inattiva, il cambiare troppo però non ci ha avvantaggiati e mi sono pentito".



"Torino diverso dopo il cambio in panchina? Non tanto dal punto di vista del gioco - prosegue Di Francesco - ha proposto il 4-3-3 ma Mazzarri è più attento in difesa, con Mihajlovic erano più aggressivi. Walter è un amico anche se non ho dei bellissimi ricordi contro di lui, spero di sfatare questo tabù".



Tabù quasi al pari dell'Olimpico, dove la Roma fa tremenda fatica rispetto alle gare in trasferta: "Dobbiamo cambiare rotta in casa, a livello mentale è una preoccupazione. Non tutte le partite sono state uguali, con il Milan abbiamo meritato di perdere, in altre no. Ora conta solo tornare alla vittoria, bisogna lavorare nella testa, affrontando questo match con la cattiveria giusta".



"Il successo di Napoli è un punto di partenza, quello che ci è mancato nell'ultimo periodo è la continuità. Dobbiamo dimostrare di essere guariti attraverso le prestazioni, se giochiamo come sabato scorso possiamo toglierci diverse soddisfazioni" sottolinea poi Di Francesco.



Chiusura dedicata all'impresa della Juve in Champions: "Lo slogan della vittoria della Juventus a Wembley è 'duri a morire'. Nella sofferenza sono venuti fuori, la resilienza dei bianconeri è davvero impressionante e mi auguro che questa mentalità venga piano piano trasferita al calcio italiano in generale, a partire dalla mia squadra".