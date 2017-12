Roma, Di Francesco: "Colpa nostra, Dzeko deve sbloccarsi"

Eusebio Di Francesco si lecca le ferite dopo il pareggio della Roma contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"Colpa nostra - spiega il tecnico -. Il Sassuolo non ha demeritato, anzi, ha fatto un'ottima gara. Nel primo tempo abbiamo sbagliato moltissimo a livello tecnico, soprattuto le scelte finali. E se vogliamo fare lo step in avanti, non ce lo possiamo permettere. Mi auguro sia solo un momento, non siamo brillantissimi. Il gol segnato andava gestito sicuramente meglio, concretizzando di più la mole di gioco che comunque facciamo sempre. Abbiamo subito il pareggio paradossalmente nel momento in cui eravamo messi bene a livello difensivo. Peccato, era una partita da vincere".



"La stanchezza può essere fisica e a volte anche mentale. Ci sono giocatori che hanno spinto, ma che nell'ultimo passaggio non sono stati brillanti o determinati. Dzeko a digiuno? Ha grandissime potenzialità, mi spiace non riesca a fare gol, sono domande che mi faccio anche io. Ha provato conclusioni importanti e ha segnato in fuorigioco, è importante farlo giocare. Lui si mette a disposizione e magari perde qualcosina nella capacità di fare gol. È il giocatore che tira di più in campionato. Si deve risbloccare, è fondamentale. Credo abbia digerito il mio modo di vedere calcio. Uscire dalla Coppa Italia ci ha tolto qualcosa a livello mentale, io ero arrabbiatissimo".