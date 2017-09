Roma, Di Francesco: "Col Var partite-thriller"

Nella conferenza pre-Samp (poi rinviata per le forti precipitazioni previste a Genova) Eusebio Di Francesco aveva parlato di come fosse arrivata la decisione di prendere Schick: "Noi abbiamo cercato fortemente Mahrez, è stato offerto più di quanto è stato proposto per Patrik ma il Leicester ha deciso di non cederlo, come si è visto anche nelle situazioni successive. Per questo abbiamo virato su un giocatore magari con caratteristiche differenti però di alta qualità: volevamo un profilo forte, un top player. Abbiamo quindi deciso di puntare su Schick sapendo che Defrel può ricoprire il ruolo di esterno perché nasce così e io l'ho fatto diventare centravanti. Sapendo che Defrel mi ha dato risposte positive in queste gare, abbiamo scelto un giocatore che possa fare sia il centrale che l'esterno".



Prima del rinvio, il tecnico aveva annunciato che il recupero di Florenzi procede bene: "Alessandro potrebbe anche partire dall'inizio, come Bruno Peres che ha recuperato dall'infortunio. Ho questo piccolo dubbio ma Ale mi ha dato sensazioni posiitive sia nell'ultima amichevole che negli allenamenti per quanto riguarda la crescita della condizione".



Sul momento della Roma: "Abbiamo dovuto smaltire la sconfitta bruciante contro l'Inter, a mio parere immeritata per quello che si è visto in campo e abbiamo dovuto ripulire gli errori di quella gara. Sono rientrati molti giocatori, alcuni anche entusiasti per aver segnato, ma un po' stanchi. È stato fatto un lavoro di campo ma anche di recupero, a volte dà fastidio il discorso delle nazionali ma sappiamo che c'è".



A Marassi avrebbe dovuto arbitrare Orsato, già Var di Roma-Inter: "Non mi piace mai parlare degli arbitri, a volte non so nemmeno chi abbiamo e forse è un difetto, ma cerco di preparare la mia squadra non lamentandomi da questo punto di vista. Per quanto riguarda la Var poi, io accetto tutte le innovazioni anche se non sono contentissimo in generale, magari più avanti dirò qualcosa di diverso. Ma non è legato all'episodio con l'Inter, sono convinto che l'errore sarà sempre dietro l'angolo. Non mi piacciono tutte queste sospensioni, la partita diventa come un thriller in tv dove da un momento all'altro può succedere qualcosa, questa è la mia sensazione. Non mi piace tanto ma è giusto accettarla e andare avanti".



Infine un commento sulla decisione di Totti di iscriversi al corso da allenatore Uefa B: "È giusto per lui fare questo percorso, poi, da grande capirà quello che vuol fare veramente. Quello che gli dico è di fare sempre tutto con grande passione e con la voglia di migliorarsi ogni giorno, senza sentirsi mai arrivato. Ma lui è molto intelligente".



"Già si è presentato nel mio spogliatoio a muovere le pedine sulla lavagna. Gli ho detto: 'Vuoi allenare al posto mio?' Con Francesco ci confrontiamo spesso e anche lui vuole giocare col 4-3-3, per questo continuo ad utilizzare questo modulo..." conclude con il sorriso Di Francesco.