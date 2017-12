Roma, Di Francesco: "Ci abbiamo provato, ma sbagliamo troppo"

Rammaricato, deluso, ma molto lucido Eusebio di Francesco quando si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo la sconfitta con la Juve: “Nel secondo tempo siamo cresciuti molto - ha detto il tecnico - ma continuiamo a sbagliare troppo sottoporta e contro squadre come la Juventus, che concedono pochissimo, questa mancanza ti rende la vita difficile. I nostri avversari hanno approcciato la partita molto meglio di noi, questo è innegabile, ma non penso ci sia un problema psicologico".

"Oggi ci abbiamo provato - continua Di Francesco - ma la Juventus nella prima fase è stata semplicemente migliore di noi. Allo stesso modo, con il passare del tempo, abbiamo creato delle difficoltà ai bianconeri, anche se purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni. È un peccato, si vede che quello che abbiamo fatto non è bastato e quindi non ci resta che lavorare ancora di più. Abbiamo sbagliato un po’ troppo in palleggio e ci siamo allungati troppo, ma contro squadre come la Juventus ci può stare".

"La ripresa ci deve comunque rendere orgogliosi - conclude il tecnico giallorosso - nel finale abbiamo quasi dominato la partita e questo ci deve convincere del fatto che possiamo farlo anche dall’inizio. Non dobbiamo mai perdere il desiderio di andare a prendere gli avversari, la nostra crescita deve passare sempre da questo spirito. Dispiace perché abbiamo preso lo stesso gol subito col Torino anche se ci avevamo lavorato. Far riposare Dzeko? Edin si mette sempre a disposizione dei compagni, sto lavorando mentalmente per riportarlo ai livelli di segnature che ha nelle sue corde.”