Roma, Di Francesco: "Chi si accontenta cade"

C'è Roma-Cagliari e Di Francesco ha voglia di ripartire. Dopo lo 0-0 col Chievo il tecnico ha avuto finalmente una settimana di tempo per preparare la partita successiva: ecco le sua dichiarazioni alla vigilia della sfida di sabato sera.



"Il Cagliari ha interpretato bene le ultime gare, anche con la Samp ha reagito bene. Ha un'identità, è pericolosa davanti con Pavoletti e Joao Pedro. È una squadra da temere, ma noi dobbiamo giocare per vincere. Nelle ultime gare abbiamo messo in difficoltà gli avversari ma siamo stati poco cinici. Dobbiamo rispondere con i fatti".



"Schick deve lavorare fisicamente ma anche tatticamente nell'aggressione degli avversari, magari Dzeko gli spiega quello che non capisce. È molto intelligente, ma ha grandi mezzi e margini di miglioramento anche fisici e questo ci fa piacere. Deve lavorare ancora tanto, è un po’ indietro rispetto agli altri ma questo non vuol dire che non possa giocare domani. Possibile vedere lui e Dzeko insieme, ma noi non abbiamo una coppia, abbiamo un tridente in cui Schick può giocare sia al centro che a destra. Nainggolan a riposo perché diffidato? L'ho letto, che errore. Pensare già alla Juve sarebbe un grande errore, l'imminenza è il Cagliari e Nainggolan potrebbe giocare dall’inizio".



"Le voci su di me? Non c’è il rischio che mi possa distrarre perché io non ho fatto ancora niente. Chi si accontenta cade e non ottiene nulla, noi stiamo lavorando per non accontentarci. Non penso alle chiacchiere, alle voci, sono concentratissimo sulla Roma. Sono contentissimo di allenare questa squadra. Se vogliamo diventare più grandi dobbiamo ambire ad andare avanti in tutte le competizioni".