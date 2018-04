Roma, Di Francesco: "Cambio di mentalità, sono soddisfattissimo"

La Roma fa gongolare il suo allenatore. Eusebio Di Francesco non può che essere molto contento della prova dei giallorossi contro la Spal: 3-0 e dominio netto. "I ragazzi hanno interpretato subito bene la partita - spiega il tecnico -, con grande aggressività. Sono soddisfattissimo della prestazione"



"Questo è il cambio di mentalità: siamo stati tutti bravi a preparare questa partita prima del Liverpool, non era facile nel contesto in cui viviamo. Al di là della vittoria, sono davvero soddisfatto della prestazione. Il ritorno al gol per Schick è fondamentale, si è messo a disposizione, poteva essere ancora più determinato in altre circostanze. Ma sono contentissimo del fatto che abbia fatto gol, gli dà fiducia. Ne aveva bisogno, sta lavorando davvero bene. I giocatori vanno in campo per divertirsi, quando non ci riescono perdono il sorriso. Di Schick anche il 2-0? No, lui ha detto di no"



"Poco concreti? Sono d'accordissimo, c'erano giocatori demoralizzati a fine primo tempo, ma ho detto ai ragazzi che giocando in quel modo avremmo fatto di sicuro gol. Io sono soddisfatto di avere una squadra che crea tanto. Jonathan Silva ha fatto una partita intelligente, era la sua prima gara, mi ha dato una sensazione di sicurezza, cercando di non strafare. Ha fatto un'ottima gara. Ma vorrei sottolineare la partita di Gonalons: si sottolineano sempre i difetti, ha fatto una partita completa, con qualità e cattiveria, lavora sempre per i compagni".



"El Shaarawy non deve giocar bene solo prima della Champions, ho avuto la percezione che oggi non avrebbe mai fatto gol pur tirando cento volte. Eppure tra gli esterni è quello che ha più freddezza sotto porta. Sono contento che tutti vogliono giocare ad Anfield".