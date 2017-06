Roma-Di Francesco, c'è l'accordo: trovato l'erede di Spalletti

La Roma ha trovato l'erede di Spalletti: secondo voci attendibili, molto probabilmente sarà Eusebio Di Francesco l'allenatore dei giallorossi nella prossima stagione. Nelle ultime ore il club avrebbe trovato l'accordo con l'attuale tecnico del Sassuolo e a meno di sorprese dovrebbe essere lui a guidare la squadra a partire da luglio.



Di Francesco ha un contratto che lo lega al Sassuolo fino al 2019, ma anche nelle ultime settimane non ha mai nascosto che il suo futuro era da definire. "Con Di Francesco ci vedremo in settimana perché il tempo stringe - ha detto l'a.d. del Sassuolo, Carnevali, prima della sfida con l'Inter -. Siamo fiduciosi". Per portare via Di Francesco dalla panchina neroverde la Roma deve pagare una clausola di 3 milioni: a quanto pare è disposta a farlo.