Roma, Di Francesco: "Brutto primo tempo, poi è cambiato tutto"

Eusebio Di Francesco si gode la seconda vittoria consecutiva della Roma. Ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport dopo il 3-0 al Torino.



"Non abbiamo disputato un buon primo tempo: ha fatto meglio il Torino, ma anche per nostro demerito. Nella ripresa siamo cresciuti, anche dal punto di vista mentale e fisico: ho alzato Nainggolan, ci siamo messi col 4-2-3-1, abbiamo aumentato l’aggressività e la velocità nelle ripartenze, prima eravamo stati poco brillanti. Ho cambiato sistema anche per cambiare il chip come ho detto all'intervallo".



"I ragazzi soffrivano il fatto di non riuscire a vincere all’Olimpico, ma per fortuna l’abbiamo sbloccata e poi siamo stati sempre in controllo. Psicologicamente abbiamo superato questo piccolo scoglio che ci bloccava: dobbiamo ancora migliorare su molti aspetti, a volte siamo troppo precipitosi, ma questi 7 gol in due partite sono un bel biglietto da visita".



"La Champions? Lo Shakhtar è un’ottima squadra, più brasiliana che ucraina, e noi avremo bisogno dei nostri tifosi, dovremo giocare in dodici. Schick? Non ha fatto bene come il resto della squadra nel primo tempo, ma non dimentichiamoci che questi giocatori vanno aspettati. Guardate cosa è successo a Under: Patrick ha qualità importanti e si farà".



"Rimpianti per il fatto di non giocarci lo acudetto? Non ho rimpianti: sicuramente abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma abbiamo fatto bene e abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Io guardo sempre avanti. Alisson valore aggiunto? Mi hanno chiesto di valorizzarlo e allora ho chiesto ai miei difensori di fargli tirare in porta, qualche volta...”