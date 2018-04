Roma, Di Francesco: "Ballottaggio tra Dzeko e Schick"

Alla vigilia della sfida contro il Bologna al Dall'Ara Eusebio Di Francesco dà diverse indicazioni sull'11 che scenderà in campo. "Pellegrini è indisponibile, vorrei recuperarlo per il Barcellona". Non convocato neppure Under: "Ha avuto un problema muscolare". In attacco giocherà uno tra Dzeko e Schick, hanno il 50% di possiiblità a testa. Sulle fasce devo scegliere due giocatori tra Gerson, El Shaarawy e Perotti", le parole del tecnico della Roma in conferenza stampa.



"In dieci giorni avremo quattro gare importantissime - aggiunge Di Francesco - è impensabile non attuare il turnover. Lo farò quindi, ma nella giusta misura senza esagerare". Vietato sottovalutare il Bologna rivolgendo il pensiero all'andata dei quarti di finale di Champions: "Io non sento minimamente l'impegno col Barcellona perché adesso c'è il Bologna da affrontare. È troppo importante mantenere la nostra posizione di classifica. Ci aspetta una partita non facile quindi la testa deve stare sull'impegno di domani".



Impegno particolare perché Di Francesco affronterà il figlio Federico, che milita nella formazione di Donadoni: "È cresciuto tanto, deve ritrovarsi anche se ha fatto un percorso importante dalla Serie C alla Serie A. Mi auguro possa fare molto più di me perché ha le qualità per riuscirci".