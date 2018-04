Roma, Di Francesco: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, non dobbiamo fermarci"

"La Spal è squadra molto organizzata, che concede pochissimo in casa agli avversari, e noi quindi dovremo essere bravi a capitalizzare al meglio le occasioni che avremo. Sarà una gara non facile, molto delicata, anche a causa del clima, ora che fa più caldo". Eusebio Di Francesco mette in guardia i suoi giocatori alla vigilia della sfida del Paolo Mazza in programma domani alle 15 nel primo anticipo della 33.a giornata.



Il tecnico della Roma ha qualche dubbio di formazione: "Perotti è prontissimo, vediamo se farlo giocare titolare. Non ci sarà invece Kolarov per colpa di un affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà Silva o Luca Pellegrini, col primo in vantaggio. Dzeko ancora in campo? Lo vedo molto carico, ma è ovvio che giocare tante partite di fila non è facile, quindi valuterò cosa fare. Davanti ci sarà o Edin o Schick".



"Under non è mai stato in campo 90 minuti? Fa parte della sua crescita - aggiunge l'allenatore capitolino - ha un modo di giocare dispendioso. Raramente i miei esterni finiscono tutti i 90 minuti. Perotti riesce a mantenere la condizione, forse perché è più centrocampista. Under è tutto uno scatto, uno contro uno, quindi va tutelato e gestito".



Il rischio è che l'attenzione dei giocartori sia già alla semifinale di Champions contro il Liverpool: "Le code dei tifosi per i biglietti? Abbiamo fatto qualcosa di straordinario ma non dobbiamo fermarci, mi auguro che ci sia il desiderio di fare qualcosa di più. Oggi la mia testa è rivolta alla partita di Ferrara. Le prossime gare saranno fondamentali per la corsa Champions".