Roma, Di Francesco: "Abbiamo dominato. Nainggolan supereroe"

Eusebio Di Francesco non nasconde la sua gioia per il derby conquistato dalla Roma contro la Lazio. Ecco le principali dichirazioni del tecnico giallorosso a Premium Sport.



"E' una grande soddisfazione e orgoglio per noi, soprattutto per come abbiamo affrontato la gara concedendo poco alla Lazio. La partita si è un po' riaperta con il rigore ma fino a quel momento c'è stato un grande predominio nel gioco e nelle aggressioni e questo ci ha fatto vincere la partita".



"Per giocare in un determinato modo bisogna avere una buona condizione fisica. Nel primo tempo siamo stati meno incisivi in avanti mentre nel secondo abbiamo cambiato passo meritando i tre punti".



"Cosa mi è piaciuto di più? L'aver alzato le pressioni cercando di andare a scalare uomo contro uomo: se vuoi essere aggressivo devi osare e rischiare. Abbiamo lavorato bene con la linea difensiva contro una squadra che gioca molto in verticale. Dobbiamo essere però più cinici e bravi nell'ultimo passaggio".



"Ho parlato con Totti prima della partita e gli ho detto: 'Pensa, è il tuo primo derby senza scendere in campo e da dirigente, lo vivrai in maniera differente'. Aveva una serenità impressionante addosso e gli avevo promesso che avremmo festeggiato dopo e così è stato. Francesco affronta alla grande queste situazioni, sdrammatizzando con le sue battute".



"Roma da scudetto? Dobbiamo ancora lavorare tanto ma siamo in grande crescita, non vogliamo parlare di scudetto perché all'inizio non ci hanno inserito nella corsa al tricolore, mi va benissimo, continuo a essere contento di questo. Vogliamo rimanere attaccati il più possibile al carro delle prime squadre: con questa mentalità e determinazione lo faremo. Nainggolan? Lo chiamano il Ninja... Otto giorni fa aveva davvero uno stiramento, per farvi capire la sua grande capacità di recupero... è un supereroe".