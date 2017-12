Roma, Di Francesco: "Abbiamo dominato, è mancato solo il gol"

Per la Roma il pareggio del Bentegodi è una grande occasione sprecata, ma a fine gara Di Francesco non è affatto deluso della prova dei suoi: “Ho visto la Roma che mi ero immaginato - ha detto il tecnico ai microfoni di Premium Sport - più del 70% di possesso palla e tanti cross. È mancato solo il gol. Abbiamo sciupato tante occasioni, ci voleva più cattiveria sotto porta, ma penso che il nostro dominio sia stato evidente".

"Meritavamo di segnare - ha continuato il tecnico - ma se non l’abbiamo fatto è solo per colpa nostra: bisogna essere più cinici. Il Chievo al Napoli non ha concesso niente, mentre noi abbiamo creato tanto: mi spiace per non aver vinto, ma la prestazione mi rende felice. Problema Dzeko? Sicuramente qualche gol in più da lui ce lo aspettiamo, ma non possiamo riporre le nostre aspettative solo su di lui: mancano anche i gol di altri giocatori".

Durante la gara la panchina dei giallorossi si è spesso lamentata per la gestione della gara dell'arbitro Maresca, ma Di Francesco non vuole alibi: "Non dobbiamo considerare questi aspetti, faremmo un grandissimo errore. C'è stato qualche fallo di troppo e qualche ammonizione di meno, ma non dobbiamo mai fare l'errore di pensare all'arbitraggio".

In coclusione uno sguardo al futuro: "Questa Roma non deve lottare per lo scudetto. Dobbiamo solamente pensare a crescere: non siamo la squadra favorita, ma abbiamo dei mezzi importanti e giochiamo sempre per i tre punti. Chi vorrei dal sorteggio? Non mi interessa, ci penseremo domani: chiunque sia, la prepareremo nel migliore dei modi. Il mio rinnovo? Sono un professionista e una persona seria: condivido quello che ha detto Monchi, vivo ancora di strette di mano”.