Roma, Di Francesco: "A Napoli la scossa, a Barcellona senza paura"

La lectio magistralis l'ha tenuta all'università Tor Vergata, poi il sogno è quello di replicarla in campo, magari subito dopo la sosta, al Camp Nou. Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato tra le altre cose anche della partita che lo aspetta in Champions: "Credo che sia una bellissima sfida. Dobbiamo essere orgogliosi di essere arrivati qui a sfidare il Barcellona. Affronteremo la gara con grandissimo rispetto per l'avversario che avremo di fronte, ma nessuna paura o timore. Dobbiamo andare lì e fare quello che sappiamo fare consapevoli che affronteremo i più forti del mondo".



"Al San Paolo la scossa? Credo di sì. Abbiamo fatto benissimo all'inizio, poi un periodo un po' brutto e credo che questo sia stato sotto gli occhi di tutti. Ora sono contento: siamo tornati ad essere una squadra forte e compatta, ma soprattutto equilibrata che è la cosa fondamentale. Quanto pesa a livello mentale una sfida così speciale? Rispondo da allenatore. Prima c'è il Bologna, ma anche non parlando da allenatore direi così: pensiamo prima al Bologna. Poi ovviamente la sfida con il Barcellona crea e porta entusiasmo. E' una bellissima sfida. E dà grande gusto prepararla sia a me che ai miei calciatori. Intanto cerchiamo di ottenere un buon risultato con il Bologna e portiamoci a casa i tre punti".



"Con il Barcellona poi sarà importante fare bene già all'andata perché se facciamo male al Camp Nou, poi sarà più difficile. Mi piace e sono contento che tanta gente si stia muovendo per venire a vederci. Questo ci deve dare la giusta carica per fare meglio e dimostrare chi siamo e quello che valiamo anche davanti ad un avversario così forte".



"Schick? Noi dobbiamo dargli tempo di crescere e migliorare. Ho fatto delle scelte ben precise in alcuni momenti scegliendo alcuni giocatori rispetto agli altri. Ma bisogna anche dire che lui si è allenato meno rispetto agli altri. Ha grandi mezzi, ma si sta calando benissimo in questa realtà e mi fa piacere. Mercato? Non ci penso io e non ci devono pensare i ragazzi. Siamo tutti proiettati al campionato e alla Champions. Non credo che nessuno si stia facendo distrarre dalle voci perché sono dei professionisti e sanno discernere tra quelle vere e quelle false. Per cui so di avere grandi uomini nel mio spogliatoio che sono concentrati su questo finale di stagione e non a quello che accadrà dopo la fine del campionato".