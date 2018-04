Roma, Defrel operato al ginocchio: finale di stagione non a rischio

Gregoire Defrel è stato sottoposto nei giorni scorsi a una pulizia artroscopica al ginocchio sinistro. L'attaccante della Roma aveva riportato in allenamento una distorsione alla caviglia che gli aveva fatto saltare il derby e per questo lo staff medico dei capitolini ha scelto di anticipare l'intervento, comunque programmato al termine del campionato (i tempi di recupero coincidono con quelli dell'infortunio alla caviglia).



L'ex punta del Sassuolo proverà a essere disponibile per le ultime cinque partite di Serie A e per il ritorno della semifinale di Champions contro il Liverpool. "Smentisco categoricamente che il finale di stagione sia a rischio" chiarisce Riccardo Del Vescovo, medico sociale giallorosso a Roma Radio.