Roma, De Rossi: "Siamo tutti vedovi di Totti"

Diciassettesimo ritiro con la Roma per Daniele De Rossi, il primo senza Francesco Totti: "Siamo tutti un po' vedovi del nostro capitano, ora abbiamo più responsabilità e io in particolare. Non cambia niente dal punto di vista pratico, della fascia al braccio, ma perché non c'è più un simbolo, chi portava la gente allo stadio. Ma è una cosa che doveva succedere, nessun giocatore è eterno".



A proposito di questo, il nuovo capitano giallorosso si dice ancora pieno di motivazioni: "Voglio ripetere la grande scorsa annata, bisogna godersi ogni ritiro anche se sembra pesante, anche se si sta lontani dalle proprie famiglie. Sento il peso di questo amore forte dei tifosi, a 34 anni devo dare equilibrio alla mia focosità in campo e questa fascia deve responsabilizzarmi".



Sulla stagione che attende la Roma: "Vogliamo ridurre il gap con la Juventus, l'anno scorso siamo arrivati a 4 punti ma nel finale loro hanno un po' tirato il freno ma vogliamo raccogliere qualcosa di importante per i tifosi. Conosco Di Francesco e il 4-3-3 ma questo non mi mette in posizione di favore, lotterò per il posto come chiunque altro". Infine, su acquisti e cessioni: "Sono andati via giocatori importanti, inutile negarlo. Ma i nuovi mi hanno sorpreso, Under non lo conoscevo ma ora sto capendo perché è stato preso".