Roma, De Rossi: "Ronaldo? Partiamo tutti da zero punti"

Nel giorno del suo 35° compleanno, Daniele De Rossi parla alla NBC: "Sono 18 anni che provo e spero di portare qualche cosa alla Roma: qualcosa di molto facile da dire ma molto difficile da fare. Proveremo a fare qualcosa di incredibile perché le squadre che l'anno scorso ci sono arrivate davanti sono migliorate".



Più di tutte, ovviamente la Juventus: "Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori migliori della storia ma nel calcio niente è scritto: si è visto anche nel Mondiale. Si inizia tutti a zero punti, noi come il Cagliari o la Juve".



DDR parla così di Di Francesco: "Lo conosco da quando avevo 18 anni e già era così. Come allenatore punta al massimo, ha una mentalità vincente e vuole trasferirla alla squadra. Non dovendo cominciare dall'inizios arà tutto più semplice, al secondo anno può contare su un gruppo base già collaudato: ho fiducia in lui".

GLI AUGURI DELLA ROMA