Roma, De Rossi: "Proveremo a togliere lo scudetto alla Juve"

Daniele De Rossi suona già la carica in vista della prossima stagione nonostante il campionato sia finito da meno di una settimana. Il destinatario del messaggio del centrocampista, a Roma Tv, è la Juventus: "Sono fortissimi, i più forti da 7 anni. Hanno un potenziale societario ed economico che li rende quasi imbattibili, almeno per ora. Noi puntiamo a farlo. L'obiettivo il prossimo anno è andare a dargli fastidio come ha fatto in questa stagione il Napoli, magari togliendogli lo scudetto dal petto".



In panchina a guidare i giallorossi ci sarà ancora Di Francesco: "Non era facile prendere una squadra reduce da 87 punti e fare quello che ha fatto lui, arrivando ai traguardi che abbiamo raggiunto quest'anno. A qualcuno questa scelta aveva fatto storcere la bocca, si è rivelata vincente".



Parole di stima anche per il ds Monchi: "Dal punto di vista della voglia di trionfare non è secondo a nessuno, ha voglia di essere sempre presente, ha grande conoscenza calcistica portando 2-3 giocatori incredibile, tipo Ünder che non conosceva nessuno. Questa estate sarà un esame importante per lui, io lo ringrazio perché se sono rimasto a Roma è merito suo, si è imposto e gli ho dato ragione".



Pure Totti è rimasto ma con un'altra veste: "Non vederlo più in campo con la fascia da capitano ma vederlo in panchina è stato qualcosa di scioccante. Ha trascorso la stagione da dirigente, parlando con Di Francesco con un altro ruolo e un altro punto di vista. All'inizio è stato difficile per tutti, ora lo vedo a suo agio, anche i giocatori lo riconoscono come una figura dirigenziale, è sempre il 'cazzarone' di una volta ma si sta ritagliando il ruolo che ricoprirà in futuro".



Infine, su Pallotta: "Quando ci ho parlato nell'ultimo anno ho visto nei suoi occhi la voglia di vincere. Spero possa continuare a rinforzare la squadra".