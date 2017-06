Roma, De Rossi: "La Juve ha soldi per prendere gente più giovane e brava di me..."

Daniele De Rossi vede il bicchiere mezzo pieno: "Dalla gara di Cagliari a oggi ci sono stati molti passi in avanti. Credo che questa sia la strada giusta, non so se per superare una Juve fortissima ma per provarci. Abbiamo creato molto, non dobbiamo rimproverarci molto". Il centrocampista giallorosso - a Premium Sport - ha parlato così di Skorupski: "Ha fatto il fenomeno, all’estero i giocatori in prestito non possono affrontare la squadra di proprietà. E' stato bravissimo, ma il campionato è ancora molto lungo e ci sono tanti giovani a disposizione".



Inevitabile affrontare l'argomento mercato dopo le voci uscite in settimana: "Anima, corpo e testa fanno si che debbano succedere altri traguardi con la Roma perché è sempre stato il mio obiettivo. Di altre cose non ne so nulla, la Juventus ha dimostrato di comprare i giocatori più forti del mondo e credo che abbia la forza di andare a prendere giocatori più giovani e forti di me. Ma davvero, non so neanche se sia vera questa cosa". Sul rinnovo: "Il discorso economico, con quello che ho guadagnato dopo tutti questi anni, è l’ultimo dei miei problemi se volessi riamnere e se vorranno loro tenermi a Roma".