Roma, De Rossi: "Cristiano Ronaldo? Non è detto che la Juve vinca"

"A 34 anni non è detto che tu debba andare più piano degli altri. LeBron James in un altro sport alla mia stessa età fa cose migliori rispetto a quando era giovane". Daniele De Rossi non si sente certo un bollito: l'anno scorso ha giocato una delle migliori stagioni e punta a ripetersi, con una Roma sempre più forte. "La situazione rispetto allo scorso anno è migliorata, anche se comunque lo scorso anno qualcosa l’abbiamo fatto".



"Cristiano Ronaldo è un beneficio per l’Italia, ma soprattutto per la Juve che l’ha preso. Partiranno con 2/3 piedi avanti. Vincere 7 scudetti significa che stai facendo le cose fatte bene, significa che hai ammazzato il campionato. Comprare uno tra i primi due giocatori più forti del mondo significa puntare ancora più in alto. Si dovrà ambientare e la squadra si dovrà adattare a lui. Non tutto è scritto, anche se è una squadra che già aveva il vantaggio di essere più forte. Ora con lui l’obiettivo è la Champions League, ma non è scritto che la vincano come non è detto che vincano il campionato".



"Pastore? Mi piace come ragazzo. Sono amico di Sirigu e Verratti. Ne hanno sempre parlato come un tipo sereno. È piacevole condividere lo spogliatoio con lui. Deve avere tempo per riprendere il ritmo del campionato italiano. Il Psg come la Juve ammazza il campionato, ma è meno allenante. Pastore sta cercando di riprendere l’atleticità idonea per il campionato italiano".