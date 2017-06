Roma, De Rossi: "Conte è un mostro, Totti non è normale"

Daniele De Rossi non ha ancora chiaro il proprio futuro. Al contrario, i giudizi sugli uomini che hanno influenzato la sua carriera sono netti. Eccone alcuni confessati alla rivista Undici.



"Spalletti è stato l'allenatore che mi ha condizionato di più. Ho cominciato a vedere il calcio con gli occhi di questo allenatore. Ed è un bel vedere. La Roma dovrebbe fare di tutto per trattenerlo perché sarà più forte"



"L'anno con Zeman è stato difficile, è stata la prima stagione in cui ho giocato di meno, non mi sentivo indispensabile. Non credo che Zeman sia un disonesto. La sua carriera e la sua storia parlano per lui, ha dimostrato spesso di avere una grande rettitudine, non vedo perché con me l'avrebbe dovuta compromettere".



"Totti? Io mi sono permesso in questi 16 anni un lusso che a Roma si sono permessi in pochi: viverlo non solo come un idolo. Stare tutti i giorni con lui ti porta a vivere come una cosa normale l'essere accanto a un calciatore che non è normale".



"Conte mi ha folgorato. Io amo le persone dirette. Amo chi dice la verità. Tatticamente è un mostro. È un animale da campo. Non è facile essere un suo giocatore, ma è bello esserlo"



"Con Guardiola ho giocato e se dovessi prendere una panchina chiederei di andare a guardarlo per imparare. Con Ranieri ho vissuto la stagione più esaltante"