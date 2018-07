Roma, Cristante: "Vorrei fare ancora 12 gol"

A quanto pare Bryan Cristante non è stato solo un gran colpo per la Roma, ma sarà un affare anche per chi lo comprerà di nuovo al Fantacalcio: "L'anno scorso ho fatto 12 gol, l'obiettivo è cercare di ripetermi e giocare il maggior numero di partite possibile". Il centrocampista non si fa prendere dall'ansia: "Finora ho cambiato 6 squadre - ha detto a Roma TV, ognuna mi ha dato l’esperienza giusta per arrivare in una società come la Roma e dimostrare che posso stare a questi livelli. L’Atalanta mi ha dato la spinta giusta per arrivare qui, ho fatto una bella esperienza con due grandissime stagioni".



"Ho scelto la Roma per la storia che ha questa società e per il progetto. Questo è quello che mi ha entusiasmato di più. Il mio gol più bello? Quello di testa contro la Juve. Palla in mezzo del Papu, io che mi inserisco da lontano e la metto in rete: finì 2-2, segnai allo scadere. Fu davvero fantastico. Poi un pareggio con la Juve nei minuti finali è sempre bello".