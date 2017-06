Roma celebra il suo Capitano: Francesco Totti compie 40 anni

Da quel sinistro con cui punì il Foggia il 4 settembre del 1994 a quel destro dal dischetto con cui ha battuto Hart il 25 settembre del 2016: Francesco Totti ha scritto la storia della Roma e del calcio italiano e a 40 anni non sembra avere intenzione di smettere.

Vujadin Boškov lo fa esordire in Serie A a 16 anni il 28 marzo 1993, ma è con Carlo Mazzone che il Pupone esplode: nonostante la concorrenza di Muzzi, Balbo e Fonseca, Carletto lo schiera spesso titolare e più avanti, con l'arrivo in panchina di Zeman, Totti matura definitivamente, diventa capitano della Roma (1998) e indossa la maglia numero 10 che lo accompagnerà fino a fine carriera.

Nel 1999 sulla panchina dei capitolini si siede Fabio Capello e la stagione successiva è quella del sogno che si avvera: a Roma arrivano Batistuta e Montella e grazie ai loro gol, oltre a quello di Totti, il 17 giugno 2001 i giallorossi battono 3-1 il Parma all'Olimpico e si laureano campioni d'Italia. (vinceranno anche la Supercoppa con la Fiorentina).

In questi anni la Roma, trascinata da un Totti sempre più centravanti puro, è stabilmente nei piani alti della classifica, ma non arrivano altri trofei. Nel 2005 nella Capitale arriva Luciano Spalletti, la stagione è molto positiva, ma il capitano giallorosso si rompe il perone e rischia di perdere i Mondiali.

Nella stagione successiva al trionfo azzurro in Germania, Totti vive il miglior anno della sua carriera: segna 26 gol in campionato (capocannoniere) e 32 in stagione, diventa il miglior realizzatore italiano in attività (superando Chiesa) e vince la Scarpa d'Oro. Inoltre vince la sua prima Coppa Italia, dopo tre finali perse, contro l'Inter. Poche settimane dopo, a sei anni di distanza dalla prima, Totti vince anche la seconda Supercoppa italiana della sua carriera.

Eccezion fatta per un'altra Coppa Italia (2009), Totti non vincerà più trofei con la Roma, ma in questi anni stabilisce una serie pazzesca di record individuali:

- Calciatore più anziano ad aver segnato in Champions League a 38 anni e 59 giorni

- Unico italiano insieme a Toni ad aver vinto la Scarpa d'Oro

- Calciatore ad aver realizzato più gol con lo stesso club (250) in Serie A

- Calciatore ad aver realizzato più doppiette (46) in Serie A

- Calciatore ad aver realizzato più calci di rigore (71) in Serie A

- Calciatore ad aver realizzato almeno un gol nel maggior numero di stagioni totali e consecutive (23) e col maggior numero di stagioni disputate (25)

- Calciatore con più presenze (41), più gol (11) e più vittorie (14) nel derby di Roma