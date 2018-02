Roma, Bruno Peres ubriaco alla guida: auto distrutta, il club lo punisce

Terribile spavento per Bruno Peres. II giocatore della Roma ha avuto un incidente stradale alle 5.20 del mattino e ha distrutto la sua Lamborghini nella zona delle terme di Caracalla, nella Capitale: l'impatto è avvenuto all’altezza della Fao e per fortuna il brasiliano è rimasto illeso, né risultano coinvolte altre vetture. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia municipale del Gruppo Trevi e il giocatore ha rifiutato il ricovero in ospedale.



Dalle analisi è risultato che Bruno Peres aveva un tasso alcolemico di poco inferiore a 2 contro un limite di 0,5 g/litro. Il calciatore è stato denunciato penalmente per guida in stato d'ebrezza, ha subìto il ritiro della patente e dovrà pagare una multa di circa 800 euro.



Per il terzino è il secondo incidente grave da quando è a Roma: nel novembre del 2016 aveva distrutto un'altra auto, una Porsche che aveva noleggiato, e anche allora ne uscì senza ferite. L'episodio non lo aiuterà di certo a riconquistare stima dell'allenatore e affetto dei tifosi dopo le voci di mercato di quest'inverno e il suo rifiuto di trasferirsi al Genoa. Anzi, la Roma ha preso subito provvedimenti: al giocatore, infatti, è stato annullato il giorno di riposo e lavorerà da solo a Trigoria. Il club lo ha raggiunto al telefono e gli ha "ordinato" un allenamento punitivo con il preparatore atletico.