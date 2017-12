Roma, Bruno Conti a Spalletti: "Con Totti si è comportato male"

A Roma non hanno ancora dimenticato Luciano Spalletti: dopo le parole di De Rossi e il "non mi pento" di Ilary Blasi, ecco la stoccata di Bruno Conti. Il punto è sempre lo stesso: il trattamento riservato al capitano Francesco Totti nella scorsa stagione, con una rottura che probabilmente ha indotto l'allenatore e il club a separarsi.



"Totti non meritava un addio così, ha trovato un tecnico che non si è comportato bene - ha detto a Radio Radio Bruno Conti, leggenda della Roma e dirigente del settore giovanile - . Francesco dalla Roma e dalla Nazionale ha avuto tutto, ma se vogliamo il nostro addio è stata una cosa un po’ forzata e con mancanza di rispetto. Io ho deciso di smettere e non andare in un'altra società, e sicuramente è quello che è successo a Francesco, con un tecnico che non si è comportato bene come successe a me con Ottavio Bianchi. Io l’ho rivissuto sulla mia pelle. Non se lo meritava".



"Di Francesco ha fatto il calciatore e il team manager a Roma, conosce molto bene l’ambiente. Un giorno ci esaltiamo, un giorno siamo giù moralmente. La prima cosa che sta facendo è tenere serena la piazza e far capire ai calciatori che c’è un gruppo importante, lo stanno seguendo nel modo giusto. Lo vediamo anche nei momenti di difficoltà, rimane lo stesso e non cambia e questo è importante. È nato saggio".