Roma-Belgio, scoppia il caso Nainggolan: salta la partita di Napoli?

Radja Nainggolan rischia seriamente di dover saltare l'importantissima sfida di sabato sera al San Paolo contro il Napoli. Il centrocampista belga infatti non ha risposto alla convocazione del ct Martínez e secondo una regola Fifa, chi non risponde alla chiamata del selezionatore non può giocare con il suo club nei 5 giorni seguenti l'ultimo impegno della propria nazionale "salvo diverso accordo con la relativa associazione". Lunedì il Belgio affronterà Gibilterra per le qualificazioni mondiali e il match contro il Napoli è in programma, come detto, sabato sera, ovvero in pieno divieto.

Al San Paolo sarà dura vedere il Ninja in campo, anche perchè il centrocampista giallorosso, che non ha risposto alla convocazione per un problema al flessore, è poi sceso in campo in un'amichevole contro la Primavera facendo irritare non poco il ct: "I reparti medici della Roma e della Nazionale belga sono sempre rimasti in contatto - ha spiegato Martinez - Siamo venuti a conoscenza del fatto che Nainggolan è stato impiegato nella partita contro la Primavera della Roma. Cercheremo di avere qualche informazione in più su questa gara, vogliamo capire esattamente cosa è successo".

Non si è fatta attendere la risposta del, che ha affidato ail proprio pensiero: "Ho letto qualche ca****a sul fatto che ho giocato in un'amichevole contro la Primavera della Roma. Sto cercando di rimettermi fisicamente a posto. Può una partita amichevole per mettersi in forma essere pesante come una ufficiale? Non sono abbastanza allenato per giocare una partita ufficiale" ha scritto.