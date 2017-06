Roma, Batistuta: "Che rabbia veder giocare Totti..."

Gabriel Omar Batistuta ha lasciato il segno nel calcio almeno quanto il calcio lo ha lasciato sul suo fisico: due anni fa aveva detto di voler quasi farsi tagliare le gambe da quanto gli facessero male le ginocchia. Ecco perché l'argentino è invidioso dell'infinito Totti: "Vederlo giocare ancora mi fa rabbia (ride, ndr). Francesco è un grande, come ragazzo e come giocatore. Come calciatore lo conoscono tutti, come uomo lo conoscono in pochi, io sono fortunato in questo e posso dire che è una brava persona".



Presente a un evento di beneficenza, Batistuta ha anche parlato di Higuain e Icardi: "Il Pipita mio erede? Lo dite voi, io sono stato io e sono felice di essere stato quello che sono stato. Forse Higuain è meglio, forse peggio, non lo so. Icardi? E' un grandissimo ma se pensiamo che in questo momento non è convocato neanche Tevez... c'è troppa abbondanza in attacco".