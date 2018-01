Roma, Baldissoni: "Non abbiamo bisogno di soldi"

"La Roma non è un gioco: basta illusioni, compra i campioni". Sabato, a Trigoria, sono comparsi alcuni striscioni con critiche dirette alla società. La sconfitta con la Samp non ha certamente aiutato a rasserenare il clima, non lo farà neppure l'acquisto di Jonathan Silva. Mauro Baldissoni, intervistato a Radio 24, ha voluto fare chiarezza.



"È opportuno fare la chiarezza sulla questione Dzeko: non è che fosse necessario fare una cessione, è che da qualche anno le società devono fare i conti con un regolamento europeo e italiano che si chiama Fair play finanziario. La regola dice che dobbiamo raggiungere il pareggio di bilancio. La Roma non ha bisogno di soldi, ha una società solida che mette soldi con aumenti di capitale. Ma la stagione scorsa abbiamo perso il preliminare con il Porto quindi abbiamo mancato dei ricavi e la proprietà ha finanziato la società e mantenuto gli oneri che il club già aveva".



"Ora siamo al 31 gennaio e la Roma ha venduto solo un calciatore (Emerson, n.d.r.) ieri. Se arriva un'offerta improvvisa come può essere successo per Dzeko, l'offerta viene considerata perché la Roma deve capire se dalle necessità possono nascere delle opportunità. Se la Roma avesse avuto l'esigenza di vendere Dzeko, avrebbe accelerato per vendere il calciatore. Felici che Edin sia rimasto alla Roma"



"Abbiamo investito, abbiamo mantenuto dei costi di gestioni alti, la Roma continua a mantenere la seconda rosa per ingaggi in serie A, anche se ha il quarto-quinto ricavo della A. L'obiettivo di rimanere competitivo è stato raggiunto dalla Roma, nonostante siano necessarie delle cessioni di calciatori. La Roma ha fatto importanti rinnovi di contratto, dimostrando che continua a credere in questa rosa e nella continuità del progetto".



"Da metà dicembre in poi i risultati non sono all'altezza delle aspettative e delle possibilità della squadra. La frustrazione dei tifosi è anche la nostra, la situazione attuale non la possiamo biasimare. Questa squadra dimostra una costante: quando si distacca dagli obiettivi che doveva avere, dimostra un calo mentale, di determinazione, con prestazione di timore. Molto grave se queste polemiche avessero influenzato i risultati in campo. Sarebbe un ulteriori alibi da non dare ai calciatori".



"Abbiamo sforato un parametro del fair play finanziario, ma siamo certi che la Uefa considererà la nostra buona volontà e sono certo che non ci darà ulteriori sanzioni. Quanto al nuovo stadio, la proprietà crede molto nella costruzione di questa infrastruttura. La Juventus fa il 175% in più di ricavi con l'Allianz Stadium. Rido quando in questa città sento dire che il presidente Pallotta vuole fare lo stadio per guadagnarci lui"