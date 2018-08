Roma, Baldissoni: "Noi e il Liverpool con lo stesso proprietario? Sciocchezze"

Dalla Roma arriva immediata risposta alla dichiarazione di Aurelio De Laurentiis sulla possibilità che il proprietario di giallorossi e Liverpool sia lo stesso: "Forse De Laurentiis parla con gli uccellini sbagliati, forse dovrebbe parlare con gli usignoli, che cinguettano melodie e non sciocchezze. Facciamo un in bocca al lupo al Napoli e a tutte le squadre" le parole di Mauro Baldissoni.



Il dg giallorosso, a Roma Radio, ha parlato anche delle prospettive per il nuovo campionato: "Quando finisce il calciomercato ci si concentra sul campo. Le sensazioni sono sempre buone. Sapete che è il campo a dare le risposte, siamo fiduciosi. Speriamo di dare delle gioie alla gente. L'anno scorso abbiamo avuto bei momenti e contiamo di poterli rivivere".