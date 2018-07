Roma, Baldissoni: "Lo stadio è un diritto, noi competitivi"

"La Roma punta ogni anno a competere e continueremo a valutare quello che si può fare per esserlo ancora di più, ma sappiamo di aver già dimostrato di poterlo essere". Il d.g. Mauro Baldissoni suona la carica: "Sarebbe grave se non avessimo fiducia. Siamo convinti di aver dimostrato che le strategie adottate si sono rivelate vincenti. La Roma ha un profilo di competitività internazionale che qualche anno fa non riusciva ad esprimere. Continueremo a lavorare per questo".



Baldissoni ha poi fatto il punto sulla questione stadio: "Veniamo da settimane con molta attenzione mediatica nei confronti di qualcosa che è stato, forse per semplicità, definita indagine sullo stadio della Roma. Non lo è, si chiama Operazione Rinascimento. Come ha detto la Procura, il progetto dello stadio non è oggetto dell'indagine e non è viziato. Quindi la Roma ha il diritto di veder completato un procedimento arrivato al termine e passato per una Conferenza dei servizi durata un anno e mezzo".



"Rendetevi conto di che tipo di vaglio ha subito un progetto del genere. È arrivato al termine e, visto che, come dichiara chi lavora all'indagine, non ci sono elementi per ritenerlo viziato, noi manteniamo fiducia e esprimiamo convinzione e diritto a vederlo realizzato nel più breve tempo possibile. Non solo nell'interessa della Roma, ma anche di questa città e dell'industria calcio".