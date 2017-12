Roma, avrai il tuo stadio: via libera definitivo al progetto

Giornata storica per la Roma. La Conferenza dei Servizi ha dato infatti il via libera con prescrizioni al nuovo stadio dei giallorossi a Tor di Valle. La decisione è stata presa al termine della seduta nella sede della Regione Lazio di via del Giorgione. L'iter approvato prevede l'adozione della variante urbanistica da parte del Campidoglio: sarà questo l'ultimo passo prima dell'ok finale che comunque appare certo.



I lavori per la costruzione dell'impianto dovrebbero partire nella primavera del 2018 e concludersi nel 2020: probabile che la Roma metta piede nella sua nuova casa a partire dalla stagione 2020/2021. "E' una notizia bellissima per la società" ha commentato il ds Monchi ai microfoni di Premium Sport prima della sfida di Champions contro il Qarabag.

PALLOTTA: "ELEMENTO DI CRESCITA PER LA CITTA'"

"Sono molto felice per quello che questa giornata può rappresentare per Roma, per lo sviluppo futuro del club e per i nostri tifosi, ai quali vogliamo dare la nuova casa che meritano". James Pallotta esprime con una dichiarazione all'Ansa la sua gioia per la svolta sullo stadio giallorosso. "Il nostro progetto - aggiunge - rappresenterà un elemento di crescita per la città"

